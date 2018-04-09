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Вместе с музеем рок-н-ролла самарцы потеряют уникальные вещи мировых знаменитостей
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Вместе с музеем рок-н-ролла самарцы потеряют уникальные вещи мировых знаменитостей 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в 18.00 на ул. Ново-Садовой, 106г в Самаре вспыхнул пожар высшей категории сложности. Примыкающее к ТРК «Звезда» бывшее здание боулинг-центра, по задумке его собственника зампредседателя правления УК «РОСНАНО» Владимира Аветисяна, предназначалось под музей рок-н-ролла. Выставку с уникальными экспонатами на миллионы долларов планировали открыть в июне этого года. В числе реликвий идейный вдохновитель несостоявшегося культурного учреждения демонстрировал одну из первых бас-гитар Пола Маккартни Hofner с автографом самого мэтра, его письмо одной из поклонниц, фотоаппарат другого битла — Джорджа Харрисона, бронзовая скульптура Джона Леннона, египетский шарф Эрика Клэптона, черный жакет Джинджера Бейкера и другие личные вещи мировых знаменитостей, которые олигарх собирал на аукционах по всему миру. По предворительной информации, на момент пожара музейные экспонаты находились в здании.
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