Вместе с музеем рок-н-ролла самарцы потеряют уникальные вещи мировых знаменитостей 

Сегодня в 18.00 на ул. Ново-Садовой, 106г в Самаре вспыхнул пожар высшей категории сложности. Примыкающее к ТРК «Звезда» бывшее здание боулинг-центра, по задумке его собственника зампредседателя правления УК «РОСНАНО» Владимира Аветисяна, предназначалось под музей рок-н-ролла. Выставку с уникальными экспонатами на миллионы долларов планировали открыть в июне этого года. В числе реликвий идейный вдохновитель несостоявшегося культурного учреждения демонстрировал одну из первых бас-гитар Пола Маккартни Hofner с автографом самого мэтра, его письмо одной из поклонниц, фотоаппарат другого битла — Джорджа Харрисона, бронзовая скульптура Джона Леннона, египетский шарф Эрика Клэптона, черный жакет Джинджера Бейкера и другие личные вещи мировых знаменитостей, которые олигарх собирал на аукционах по всему миру. По предворительной информации, на момент пожара музейные экспонаты находились в здании.