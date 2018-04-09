Опубликовано видео горящего КАМАЗа на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Грузовой автомобиль КАМАЗ горел на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 9 апреля, в понедельник днем.

Пожар произошел в районе остановки «Уничерситет» напротив ННГУ имени Лобачевского

Видеоролик происходящего был выложен на страничке группы ЧП | ДТП Нижний Новгород в одной из социальных сетей. На нем видно, что несмотря на огонь и густой слой дыма над горящим большегрузом, движение других автомобилей в районе места происшествия продолжается.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация о пожаре поступила в ведомство вскоре после полудня. В тушении очага возгорания, площадь которого составила шесть квадратных метров, были задействованы две единицы спецтехники и девять огнеборцев.

В результате пожара обгорела кабина транспортного средства. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.