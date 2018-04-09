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Опубликовано видео горящего КАМАЗа на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
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Опубликовано видео горящего КАМАЗа на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 27 минут назад
Фото: Newsroom24
Грузовой автомобиль КАМАЗ горел на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 9 апреля, в понедельник днем.
Пожар произошел в районе остановки «Уничерситет» напротив ННГУ имени Лобачевского
Видеоролик происходящего был выложен на  страничке группы ЧП | ДТП Нижний Новгород в одной из социальных сетей. На нем видно, что несмотря на огонь и густой слой дыма над горящим большегрузом, движение других автомобилей в районе места происшествия продолжается.
Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация о пожаре поступила в ведомство вскоре после полудня. В тушении очага возгорания, площадь которого составила шесть квадратных метров, были задействованы две единицы спецтехники и девять огнеборцев.
В результате пожара обгорела кабина транспортного средства. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.
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