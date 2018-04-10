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В Барнауле спасли мужчину, забравшегося на газовую трубу у ТЦ «Галактика»
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В Барнауле спасли мужчину, забравшегося на газовую трубу у ТЦ «Галактика» 

АиФ — Алтай 48 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Мужчина забрался на 20-метровую газовую трубу рядом с торговым центром «Галактика» в Барнауле.
Как рассказали АиФ-Алтай в ГУ МЧС России по краю, информация о ЧП поступила 9 апреля в 21:11. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №6 и поисково-спасательного отряда, которым также стало известно о случившемся.
Пока спасатели с помощью пожарной лестницы поднялись к мужчине и пытались с ним поговорить, сотрудники МЧС у основания трубы разместили спасательное устройство «куб жизни». Спасательная операция длилась несколько часов, и только к 2 часам ночи мужчина спустился на землю самостоятельно. Там его уже ждали сотрудники полиции.
По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно.
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