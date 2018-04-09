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Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре тушили 70 человек
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Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре тушили 70 человек 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
2-этажное здание на Ново-Садовой, 106г, рядом с крупным КРЦ «Звезда», загорелось сегодня в 18 часов 01 минуту. Находящиеся в культурно-развлекательном центре люди выбежали на улицу, собралась толпа — такое в центре Самары увидишь нечасто. Воздух разорвали звуки сирен: к месту ЧП съехались кареты скорой помощи и пожарные машины. Путь им затруднял плотный поток машин — в это время люди как раз возвращались домой с работы. Как сообщили «ГУБЕРНИЯ» в областном управлении МЧС, локализовать пожар удалось в 19:51, то есть практически спустя два часа. Всего на месте происшествия работали 22 единицы техники и 71 огнеборец. К счастью, пострадавшее здание оказалось нежилым и неэкслуатируемым. Жертв, по предварительным данным, нет. Перекинуться же огню на соседний спортивный клуб и КРЦ «Звезда» не позволили вовремя подоспевшие сотрудники пожарных подразделений.
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»
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