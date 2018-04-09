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Пожар на ул. Ново-Садовой рядом с КРЦ «Звезда» локализовали
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Пожар на ул. Ново-Садовой рядом с КРЦ «Звезда» локализовали
Волга Ньюс
1 час назад
Комментарии
По данным чрезвычайно службы, сейчас тушение продолжается. Площадь пожара составляет 450 кв. м.
Напомним, пожар начался около 18:00. Горело двухэтажное неэксплуатируемое здание на ул. Ново-Садовая, 106г, которое находится на реконструкции.
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