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Пожар на ул. Ново-Садовой рядом с КРЦ «Звезда» локализовали
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Пожар на ул. Ново-Садовой рядом с КРЦ «Звезда» локализовали 

Волга Ньюс 1 час назад
По данным чрезвычайно службы, сейчас тушение продолжается. Площадь пожара составляет 450 кв. м.
Напомним, пожар начался около 18:00. Горело двухэтажное неэксплуатируемое здание на ул. Ново-Садовая, 106г, которое находится на реконструкции.
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Очевидцы сообщают о крупном пожаре на ул. Ново-Садовая в районе КРЦ "Звезда" Глава МЧС Олег Бойко: "Угрозы перекидывания огня на КРЦ "Звезда" нет" В Самаре ночью на ул. Революционной обгорели две иномарки
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