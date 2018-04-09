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В Самаре локализовали пожар рядом с развлекательным центром
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В Самаре локализовали пожар рядом с развлекательным центром 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Пожар в здании рядом с культурно-развлекательным центром в Самаре локализован на площади 450 кв м — МЧС
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В Самаре полицейские оцепили территорию вокруг загоревшегося здания МЧС проверило 8,5 тысяч объектов массового пребывания людей Пожар в московском ТЦ "Персей": один погибший и шесть пострадавших
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