Глава МЧС Олег Бойко: «Угрозы перекидывания огня на КРЦ „Звезда“ нет»

«Угрозы перекидывания на КРЦ „Звезда“ нет, она была снята. Также мы сразу подключились к водоисточникам непосредственно в КРЦ „Звезда“, чтобы с тыльной стороны здания тоже осуществить подачу воды. Пострадавших нет», — говорит Олег Бойко

Из КРЦ «Звезда» эвакуировали 25 человек, в загоревшемся здании на момент прибытия пожарных подразделений никого не было. «В здании проходил ремонт. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ. Испытательная пожарная лаборатория находится здесь. По завершении тушения пожара специалисты приступят к выяснению причин возникновения пожара», — подчеркнул Олег Бойко. В завершение он добавил, что здание КРЦ «Звезда» сечас полностью обесточено.

Как сообщают очевидцы пожара, часть крыши здания, находящаяся ближе к ул. Ново-Садовой, потушена. «Языков пламени на ней уже не видно — только дым. А вот дальняя часть крыши еще горит», — говорит сотрудник офиса напротив КРЦ «Звезда» Антон Борисенков.

Напомним, в 18:01, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажного неэксплуатируемого здания по ул. Ново-Садовая, 106г, которое находится на реконструкции. В тушении участвуют 71 человек, которые используют 22 единицы техники. Сейчас тушение продолжается. Информации о пострадавших нет.