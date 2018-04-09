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В Подмосковье в апреле проверят пожарную безопасность стройплощадок
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В Подмосковье в апреле проверят пожарную безопасность стройплощадок 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Подмосковный Главгосстройнадзор совместно с ГУ МЧС РФ по Московской области проведут в апреле проверки соблюдения пожарной безопасности в рамках акции «Стройплощадка — безопасная территория», говорится в сообщении пресс-службы регионального Главгосстройнадзора.
«Особое внимание при проведении надзорных мероприятий будет уделено объектам, расположенным в плотной жилой застройке, строящимся торговым и офисным центрам, социальным учреждениям», — говорится в сообщении.
Как отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев, инспекторы проверят на соответствие требованиям пожарной безопасности также бытовые городки, расположенные за территорией строительства.
График профилактических рейдов «Стройплощадка — безопасная территория» будет утвержден ведомствами 12 апреля. Первый выезд в рамках проводимой акции планируется 17 апреля.
Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев подчеркнул, что стройплощадка является местом высокой пожарной опасности, поэтому к обеспечению безопасности нахождения на таких объектах предъявляются особые требования. На строительных площадках должны находиться первичные средства пожаротушения. Кроме того, все находящиеся на территории объекта сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать правила техники безопасности.
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