В Подмосковье в апреле проверят пожарную безопасность стройплощадок

Подмосковный Главгосстройнадзор совместно с ГУ МЧС РФ по Московской области проведут в апреле проверки соблюдения пожарной безопасности в рамках акции «Стройплощадка — безопасная территория», говорится в сообщении пресс-службы регионального Главгосстройнадзора.

«Особое внимание при проведении надзорных мероприятий будет уделено объектам, расположенным в плотной жилой застройке, строящимся торговым и офисным центрам, социальным учреждениям», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев , инспекторы проверят на соответствие требованиям пожарной безопасности также бытовые городки, расположенные за территорией строительства.

График профилактических рейдов «Стройплощадка — безопасная территория» будет утвержден ведомствами 12 апреля. Первый выезд в рамках проводимой акции планируется 17 апреля.