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Посетителей магазина «Леруа Мерлен» эвакуировали в Ставрополе из‐за ошибки сотрудника
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Посетителей магазина «Леруа Мерлен» эвакуировали в Ставрополе из‐за ошибки сотрудника 

360tv.ru 1 час назад
По ошибке одного из сотрудников в магазине товаров для ремонта и обустройства дома «Леруа Мерлен» в Ставрополе прозвучала пожарная тревога, из‐за которой все посетители были экстренно эвакуированы. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.
По информации представителя администрации магазина, эвакуация не была учебной, а была ложной, так как один из сотрудников нажал кнопку пожаротушения в электрощитовом помещении. Сразу после этого сигнал автоматически передался в пожарную часть, после чего спасатели начали действовать в соответствии с привычным сценарием. По словам администрации, никакого возгорания на территории магазина не было, сейчас он работает в обычном режиме.
8 апреля из торгового центра «Фабри» в башкирском городе Стерлитамак эвакуировали 1,9 тысячи человек. Отмечается, что эвакуация произошла
из-за  короткого замыкания.
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