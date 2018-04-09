Посетителей магазина «Леруа Мерлен» эвакуировали в Ставрополе из‐за ошибки сотрудника

По ошибке одного из сотрудников в магазине товаров для ремонта и обустройства дома «Леруа Мерлен» в Ставрополе прозвучала пожарная тревога, из‐за которой все посетители были экстренно эвакуированы. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.

По информации представителя администрации магазина, эвакуация не была учебной, а была ложной, так как один из сотрудников нажал кнопку пожаротушения в электрощитовом помещении. Сразу после этого сигнал автоматически передался в пожарную часть, после чего спасатели начали действовать в соответствии с привычным сценарием. По словам администрации, никакого возгорания на территории магазина не было, сейчас он работает в обычном режиме.

8 апреля из торгового центра «Фабри» в башкирском городе Стерлитамак эвакуировали 1,9 тысячи человек. Отмечается, что эвакуация произошла

из-за короткого замыкания.