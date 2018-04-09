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Сегодня бутовские дошколята приняли участие в пожарных учениях
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Сегодня бутовские дошколята приняли участие в пожарных учениях 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
В понедельник, 9 апреля, в дошкольном отделении вдруг раздался сигнал пожарной тревоги. Так для бутовских дошколят началась тренировка по отработке навыков эвакуации.
Основная цель таких занятий — научить малышей правильно вести себя при пожаре (как дома, так и в садике).
Практическая часть учений прошла успешно. Воспитанники и работники детсада действовали оперативно и грамотно. Малыши смогли закрепить свои знания о действиях в чрезвычайной ситуации.
Подобные учебные тревоги помогают наглядно показать детям, как, не поддаваясь панике в случае опасности.
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