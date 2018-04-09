Сегодня бутовские дошколята приняли участие в пожарных учениях

В понедельник, 9 апреля, в дошкольном отделении вдруг раздался сигнал пожарной тревоги. Так для бутовских дошколят началась тренировка по отработке навыков эвакуации.

Основная цель таких занятий — научить малышей правильно вести себя при пожаре (как дома, так и в садике).

Практическая часть учений прошла успешно. Воспитанники и работники детсада действовали оперативно и грамотно. Малыши смогли закрепить свои знания о действиях в чрезвычайной ситуации.

Подобные учебные тревоги помогают наглядно показать детям, как, не поддаваясь панике в случае опасности.