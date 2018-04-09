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Прокуратура выявила более 1,9 тыс. нарушений в ТРЦ Ростовской области
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Прокуратура выявила более 1,9 тыс. нарушений в ТРЦ Ростовской области 

Rambler News Service 13 минут назад
Прокуратура выявила более 1,9 тыс. нарушений при проверке торгово-развлекательных центров и других мест массового пребывания людей в Ростовской области после трагедии в Кемерово, сообщает RostovGazeta.
«В Ростовской области было проверено свыше 650 объектов: торговых комплексов, развлекательных центров, детских досуговых организаций, спортивных объектов и т.д. В результате проверок было выявлено свыше 1900 нарушений пожарной безопасности и правил противопожарного режима», — сообщил изданию представитель прокуратуры.
Распространенными нарушениями являются отсутствие пожарной сигнализации, неисправность пожарных систем, отсутствие огнетушителей, а также ориентирования людей внутри помещения, сообщает RostovGazeta. По данным издания, в суды направлено 56 исков, в 34 из них истцы требуют остановить работу ТРЦ до устранения нарушений.
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