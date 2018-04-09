Ещё
Автомобиль «ГАЗель» загорелся посреди проезжей части в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автомобиль «ГАЗель» загорелся посреди проезжей части в Волгограде 

360tv.ru 2 часа назад
Утром 9 апреля на севере Волгограда во время движения из автомобиля «ГАЗель» вырвался пятиметровый столб огня. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.
Водитель, который находился за рулем автомобиля, успел выскочить из салона за несколько секунд до того, как кабина полностью загорелась. Сразу же после происшествия мужчина позвонил в пожарную часть.
В течение десяти минут на место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали огонь. По информации руководителя
пресс-службы
ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрия Уланова, в результате произошедшего никто из людей не пострадал.
В настоящее время сотрудники инженерной пожарной лаборатории должны будут определить точную причину, по которой произошло возгорание.
360tv.ru: последние новости
Мощный пожар в Самаре попал на видео МЧС обнаружило нарушения правил пожарной безопасности в двух ТЦ в Москве Появились кадры с места смертельного пожара под Великим Новгородом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением113
Первые плоды санкций США. Что будет дальше593
Эрдоган нацелился на Донбасс295
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня21
Галкин поделился личной трагедией24
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение