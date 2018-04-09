Автомобиль «ГАЗель» загорелся посреди проезжей части в Волгограде

Утром 9 апреля на севере Волгограда во время движения из автомобиля «ГАЗель» вырвался пятиметровый столб огня. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.

Водитель, который находился за рулем автомобиля, успел выскочить из салона за несколько секунд до того, как кабина полностью загорелась. Сразу же после происшествия мужчина позвонил в пожарную часть.

В течение десяти минут на место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали огонь. По информации руководителя

пресс-службы

В настоящее время сотрудники инженерной пожарной лаборатории должны будут определить точную причину, по которой произошло возгорание.