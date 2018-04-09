Ростовский цирк закрыли на два месяца из-за угрозы пожара

Ростовский государственный цирк закрыт на ремонт сроком на два месяца, цель которого —обеспечить пожарную безопасность, сообщает RostovGazeta со ссылкой на слова директора цирка Дмитрия Резниченко

«Цирк закрыт со вчерашнего дня. Отменены все представления», — сказал Резниченко.

Ранее региональное МЧС оштрафовало цирк из-за нарушений правил пожарной безопасности, предписание МЧС необходимо было исполнить до мая.

Резниченко сообщил, что выполнить все работы в срок вряд ли удастся, поэтому по истечении двух месяцев срок ремонта может быть продлен. «Пожарную безопасность в цирке вряд ли удастся отремонтировать за два месяца — это слишком оптимистично», — сказал он.