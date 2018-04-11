СК возбудил дело в отношении командира звена, тушившего «Зимнюю вишню»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сергея Генина — начальника караула спасательной части №2, которая участвовала в тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня». По данным СК, он проигнорировал слова одного из очевидцев, который указывал ему на более короткий путь до кинозала. Генин повёл подчинённых к другой лестнице, однако выходы на четвёртый этаж оказались заблокированными, в связи с чем пожарным пришлось вернуться. Ранее родственники погибших подали заявления в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников МЧС

В отношении начальника караула спасательной части, которая участвовала в тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, в ходе тушения пожара начальник караула части и командир звена газодымозащитной службы Сергей Генин вместе с подчинёнными зашёл в здание через западный вход.

«Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на 4 этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу», — говорится в сообщении СК.

Однако Генин, по версии следствия, проигнорировал эти сведения и не сверил их с план-схемами, направив своё звено к лестнице, расположенной в юго-восточной части здания. На четвёртом этаже они обнаружили, что дверь заперта, после чего вернулись к лестнице, находившейся у западного входа.

«Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже ТРЦ «Зимняя Вишня» в кинозале №2.

В СК уточнили, что по месту жительства Генина проводятся обыски, в ближайшее время он будет задержан.

«Время терять не стали»

О действиях пожарных во время тушения ранее рассказал сам Генин вместе со своими коллегами. Видеосюжет, в котором представлена версия спасателей, опубликован на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области

В частности, пожарные не отрицают, что зашли с западного входа и побежали к лестнице, расположенной в восточной стороне. К тому моменту уже было сильное задымление, и спасатели продвигались наверх ползком.

«По ходу движения мы все двери пытались открыть, чтобы хотя бы куда-то попасть. Поднялись на самый верх и поняли, что все двери закрыты. Время терять не стали, поняли, что сломать эти двери мы не сможем», — сообщил Генин. По его словам, пожарные вернулись к западной стороне и также ползком пошли на четвёртый этаж.

При этом Генин не пояснил, почему спасатели сразу не использовали лестницу, расположенную у западного выхода.

Жалобы на спасателей

После трагедии претензии к работе спасателей предъявляли родственники погибших. По словам Андрея Никулина, который потерял при пожаре сына, маму и сестру, он вместе с другими посетителями торгового центра указывал пожарным кратчайший путь до кинотеатров.

«Пожарные стали заходить в здание с баллонами. Мы с несколькими мужиками, у кого в злополучном кинозале были заперты дети и жены, стали объяснять, как пройти на четвёртый этаж, где находились наши близкие… Пожарные добрых 20 минут обследовали здание. И не пошли к кинотеатру, а отправились искать очаг возгорания», — рассказал он газете «Московский комсомолец»

В прокуратуре сообщили РИА Новости , что 28 марта поступили жалобы на бездействие спасателей и сотрудников МВД при пожаре в Кемерове . По их обращениям была организована проверка.

По данным СМИ, в заявлениях родственников погибших указано, что пожарные отказывались зайти в кинозал, ссылаясь на отсутствие необходимого снаряжения.

3 апреля в СК заявили, что устанавливают личности и местонахождение граждан, которые находились в непосредственной близости к очагу возгорания в ТЦ «Зимняя вишня».

«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — заявили в Следственном комитете.

В МЧС сообщили, что всю документация о действиях пожарных по тушению и спасению людей в Кемерове передали Следственному комитету.

Восемь обвиняемых

Напомним, что ранее по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Злоупотребление должностными полномочиями».