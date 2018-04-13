СК проверяет версию очевидца о причинах пожара в «Зимней вишне»

"Александр Бастрыкин проинформировал присутствующих о промежуточных результатах расследования. По его поручению руководитель следственной группы — старший следователь при председателе СК России по особо важным делам Рустам Габдулин сообщил, что на месте происшествия завершила работу комиссия экспертов, осуществляющих исследования в рамках пожарно-технической экспертизы. Теперь они на основании полученных первоначальных данных продолжат анализ причин произошедшего, по результатам которого будет дано окончательное заключение", — рассказала Петренко.

Кроме того, глава ведомства отдельно отметил действия очевидца Александра Ананьева . «Мужчина, потерявший в пожаре троих детей, с учетом своей компетенции выдвинул собственную версию возгорания, которая также анализируется следователями», — сообщила представитель СК.

Следствие уже назначило несколько экспертиз, для сокращения сроков проведения сложных генетических исследований будут привлекаться дополнительные экспертные учреждения.

Бастрыкин поблагодарил всех собравшихся за активное содействие в расследовании трагедии и сообщил о том, что намерен регулярно проводить такие встречи. Следователи разъяснили присутствующим, что в настоящее время сгоревшее здание находится в аварийном состоянии и представляет опасность. СК РФ обратился ко всем гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обращаться в следственные органы СК России по телефонам: 8 (384-2) 369983, +7 (960) 924-22-70, +7 (909) 517-00-98.