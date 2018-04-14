Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»

СК сообщил о мешавших проверкам «Зимней вишни» высокопоставленных чиновниках

«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок», — отметил Бастрыкин, не назвав конкретных имен и должностей.

По словам главы СК, в 2016 году сотрудники противопожарной службы хотели проверить ТЦ, но им это не удалось, потому что «в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо». Это подтверждают документы, оказавшиеся в распоряжении следствия.

Ранее Александр Бастрыкин пообещалродственникам погибших и пострадавших найти всех виновных в пожаре. Он подчеркивал, что по делу будут новые задержания.