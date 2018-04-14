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Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
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СК сообщил о мешавших проверкам «Зимней вишни» высокопоставленных чиновниках 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Высокопоставленные чиновники препятствовали проверкам пожарной безопасности торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с родственниками жертв пожара, передает «Интерфакс».
«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок», — отметил Бастрыкин, не назвав конкретных имен и должностей.
По словам главы СК, в 2016 году сотрудники противопожарной службы хотели проверить ТЦ, но им это не удалось, потому что «в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо». Это подтверждают документы, оказавшиеся в распоряжении следствия.
Ранее Александр Бастрыкин пообещалродственникам погибших и пострадавших найти всех виновных в пожаре. Он подчеркивал, что по делу будут новые задержания.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения, в результате чего погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия следователей — неисправность проводки, в МЧС не исключили поджог. По делу арестованы семь человек, в отношении одного из пожарных возбуждено дело о халатности.
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