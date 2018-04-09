Площадь пожара в Самаре увеличилась почти вдвое

САМАРА , 9 апреля. / ТАСС /. Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в Самаре увеличилась с 250 до 450 кв. м. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

"Площадь пожара сейчас составляет 450 кв. м. В ближайшее время мы ожидаем локализации пожара", — сказал он.

По его словам, горит кровля неэксплуатируемого здания, в котором раньше располагался боулинг-центр. Рядом расположен концертный зал «Звезда».

"Угрозы перекидывания [огня] на КРЦ «Звезда» нет, угроза была снята. Пострадавших нет", — сказал Бойко. По его словам, из КРЦ эвакуировали 25 человек.

Неэксплуатируемое здание по адресу: ул. Ново-Садовая, 106г загорелось около 18:00 местного времени.