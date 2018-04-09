Мощный пожар в Самаре попал на видео 

9 апреля в 18:00 в МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном неэксплуатируемом здании на улице Ново_Садовой, дом № 106г. Очевидцы сняли пожар на видео.
Площадь пожара — 200 квадратных метров. По данным регионального сайта МЧС, на тушение пожара выехали 64 человека и 22 единицы техники.
Судя по кадрам, горит крыша здания. Черный столб дыма поднимается над постройкой и тянется на много метров над городом.
Информации о пострадавших пока нет. Причиненный ущерб устанавливается.
По данным сайта «Дни.ру», горит здание бывшего боулинг-центра. Он располагается около торгового центра «Звезда», отметил сайт «Утро.ру».
В городе Энгельс Саратовской области спасатели вытащили из горящего жилого здания более 50 человек. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже.