В Липецкой области ночью горели три автомобиля

В 00.44 10 апреля в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании машины в посёлке Сахарного заводе Лебедянского района. В результате пожара огнь уничтожил сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.

В 3.38 10 апреля в ОДС ЦУКС по Липецкой области загорелись автомобили около дома №19 на улице Юбилейная в Ельце.

В результате возгорания огонь повредил внутреннюю и частично внешнюю отделку иномарки Mitsubishi Lancer и внешнюю отделку «девятки».