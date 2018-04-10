Ещё
В Липецкой области ночью горели три автомобиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Липецкой области ночью горели три автомобиля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Липецкой области за ночь пожарные потушили три горевших автомобиля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
В 00.44 10 апреля в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании машины в посёлке Сахарного заводе Лебедянского района. В результате пожара огнь уничтожил сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.
В 3.38 10 апреля в ОДС ЦУКС по Липецкой области загорелись автомобили около дома №19 на улице Юбилейная в Ельце.
В результате возгорания огонь повредил внутреннюю и частично внешнюю отделку иномарки Mitsubishi Lancer и внешнюю отделку «девятки».
АиФ: последние новости
Липчан предупредили об отключениях воды 10 апреля Воронежцы делятся снимками затопленных дорог в Новой Усмани В центре Воронежа произошел пожар в салоне красоты
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля313
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля110
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков442
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД128
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста32
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
00:31
Кактус «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение