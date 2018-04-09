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В Самаре загорелось здание рядом с культурно-развлекательным центром
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В Самаре загорелось здание рядом с культурно-развлекательным центром 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
В Самаре произошел крупный пожар на крыше бывшего ресторана, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
"По нашим данным, горит крыша бывшего ресторана IL Патио, который находился на реконструкции, на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние здания нет", — сказала он.
Она уточнила, что на месте работают 64 человека и 22 единицы техники.
Пожар произошел в 18.01 (17.01 мск) в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106Г. По данным местных СМИ, по этому адресу также находится культурно-развлекательный центр «Звезда».
Ранее специалисты МЧС России рассказали об итогах проверки торговых центров после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
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