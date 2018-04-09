В Самаре загорелась кровля здания рядом с культурно-развлекательным центром 

САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупный пожар произошел в понедельник на крыше бывшего ресторана в Самаре на площади 200 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
"По нашим данным, горит крыша бывшего ресторана IL Патио, который находился на реконструкции, на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние здания нет", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте работают 64 человека и 22 единицы техники.
По данным главка, пожар произошел в 18.01 (17.01 мск) в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106Г.
По данным местных СМИ, по этому адресу также находится культурно-развлекательный центр «Звезда».