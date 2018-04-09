В Самаре загорелась кровля здания рядом с культурно-развлекательным центром

"По нашим данным, горит крыша бывшего ресторана IL Патио, который находился на реконструкции, на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние здания нет", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте работают 64 человека и 22 единицы техники.

По данным главка, пожар произошел в 18.01 (17.01 мск) в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106Г.

По данным местных СМИ, по этому адресу также находится культурно-развлекательный центр «Звезда».