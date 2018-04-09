Крупный пожар у КРЦ «Звезда»: горит здание музей рок-н-ролла

Вечером в понедельник, 9 апреля, в Самре произошел крупный пожар. На улице Ново-Садовой, рядом с КРЦ «ЗвездаЛ, загорелось здание. По словам местных жителей, в нем обустраивали музей рок-н-ролла.