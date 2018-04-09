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Крупный пожар у КРЦ «Звезда»: горит здание музей рок-н-ролла
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Крупный пожар у КРЦ «Звезда»: горит здание музей рок-н-ролла
63.ru
1 час назад
Фото:
РИА "ФедералПресс"
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Вечером в понедельник, 9 апреля, в Самре произошел крупный пожар. На улице Ново-Садовой, рядом с КРЦ «ЗвездаЛ, загорелось здание. По словам местных жителей, в нем обустраивали музей рок-н-ролла.
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