Из-за непотушенной сигареты при пожаре сгорел житель Островского района

Непотушенная сигарета стала причиной гибели жителя деревни Врёв Островского района, который погиб при пожаре в собственном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 8 апреля в 19:55.

На место вызова был направлен дежурный караул отдельного пожарно-спасательного поста «Воронцово» и отделение пожарно-спасательной части №21, всего 6 шесть человек на двух автоцистернах. Через 20 минут первыми прибыли на место огнеборцы пожарно-спасательного поста, затем, преодолев 38 километров, к работе подключились пожарные ПСЧ-21.

На тушение пожара было подано два ствола «Б» от автоцистерны, осуществлялся подвоз воды за 450 метров от пожарного водоёма. В результате пожара сгорел жилой дом, в ходе работ был обнаружен погибшим мужчина, хозяин дома. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении погибшего.