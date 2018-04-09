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Разумовский проверил огнетушители и аварийные выходы калужской школы
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Разумовский проверил огнетушители и аварийные выходы калужской школы 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
9 апреля Дмитрий Разумовский лично проверил, насколько защищена от пожаров калужская школа №25. Вместе с заведующей отделом по организации защиты населения Наталией Егоровой градоначальник встретился с руководством школы, осмотрел здание, учебные и подсобные помещения, познакомился со школьной системой пожаротушения и оповещения о пожарах, изучил состояние аварийных выходов и прилегающей территории. Фото пресс-службы городской управы Калуги Закончив осмотр, Дмитрий Разумовский сказал, что хотя и не является специалистом по пожарной безопасности, заметил достаточно много упущений — просроченные огнетушители, отсутствие предупредительных надписей, нарушения порядка ведения журналов по противопожарному инструктажу педагогического состава. Временно исполняющий полномочия также указал на недоступность пожарных гидрантов, расположенных во дворе. Обратил он внимание и на то, что в случае возгорания пожарные расчеты не смогут въехать на территорию школы, так как ворота, несмотря на предупредительную надпись, нередко заблокированы припаркованными снаружи автомобилями. Как сообщили в пресс-службе городской управы Калуги, вопрос с парковкой Дмитрий Разумовский потребовал решить «самым серьезным образом», с участием ГИБДД. Напомним, на прошлой неделе Разумовский пообещал лично осмотреть все социальные объекты Калуги. Часть из них, с круглосуточным пребыванием людей, специалисты МЧС ранее проверили.
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