В Нижегородской области 26 рыбаков уплыли на льдине вниз по Волге

НИЖНИЙ НОВГОРОД 13 апр — РИА Новости . Двадцать шесть рыбаков в Городецком районе 13 апреля на реке Волге оказались отрезанными от «большой земли», сообщает региональное управление МЧС

"К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательного отряда Городецкого района, а также сотрудники транспортной полиции на судне на воздушной подушке. К счастью, трагедии удалось избежать — еще до прибытия спасателей рыбаки самостоятельно эвакуировались на берег", — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Никто не пострадал. Медицинская помощь никому не потребовалась.