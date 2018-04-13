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В Нижегородской области 26 рыбаков уплыли на льдине вниз по Волге
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

В Нижегородской области 26 рыбаков уплыли на льдине вниз по Волге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 13 апр — РИА Новости. Двадцать шесть рыбаков в Городецком районе 13 апреля на реке Волге оказались отрезанными от «большой земли», сообщает региональное управление МЧС.
"К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательного отряда Городецкого района, а также сотрудники транспортной полиции на судне на воздушной подушке. К счастью, трагедии удалось избежать — еще до прибытия спасателей рыбаки самостоятельно эвакуировались на берег", — говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Никто не пострадал. Медицинская помощь никому не потребовалась.
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