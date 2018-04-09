Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков на Волге в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области , в минувшие выходные на реке Волга напротив деревни Божонки в Сокольском районе рыбалка для четверых мужчин едва не закончилась трагедией.

В 500 метрах от берега на льду оказались четверо любителей порыбачить, приехавших из Владимирской области . Оказавшись отрезанными водой от берега, рыбаки стали звать на помощь. Один из них сообщил о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112».

К месту вызова на судне на воздушной подушке выехали работники Центра ГИМС МЧС России по Нижегородской области. Рыбаки были сняты с льдины и доставлены на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Региональное управление МЧС предупреждает нижегородцев, что на сегодняшний день лед на водоемах Нижегородской области непрочен и выходить на него смертельно опасно.

Напомним, тонущий рыбак спасен сотрудником Росгвардии в Нижнем Новгороде.