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Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков на Волге в Нижегородской области
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Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков на Волге в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области, в минувшие выходные на реке Волга напротив деревни Божонки в Сокольском районе рыбалка для четверых мужчин едва не закончилась трагедией.
В 500 метрах от берега на льду оказались четверо любителей порыбачить, приехавших из Владимирской области. Оказавшись отрезанными водой от берега, рыбаки стали звать на помощь. Один из них сообщил о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112».
К месту вызова на судне на воздушной подушке выехали работники Центра ГИМС МЧС России по Нижегородской области. Рыбаки были сняты с льдины и доставлены на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
Региональное управление МЧС предупреждает нижегородцев, что на сегодняшний день лед на водоемах Нижегородской области непрочен и выходить на него смертельно опасно.
Напомним, тонущий рыбак спасен сотрудником Росгвардии в Нижнем Новгороде.
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