Грузовик вспыхнул на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

Днем 9 апреля на проспекте Гагарина вспыхнул большегрузный автомобиль КамАЗ. Очевидцы зафиксировали на камеры мобильных телефонов охваченный огромным огненным облаком грузовик и выложили кадры с места происшествия в соцсеть.

Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в ГУ МЧС по Нижегородской области, информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 12:18. На место происшествия незамедлительно прибыли две автоцистерны и девять человек личного состава. В 12:38 их силами пожар был ликвидирован на площади шесть квадратных метров.

Обгорела кабина КамАЗа. При пожаре никто не пострадал.

Напомним, в конце марта на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде загорелась маршрутка с 20 пассажирами.