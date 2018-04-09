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Грузовик вспыхнул на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
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Грузовик вспыхнул на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде (ВИДЕО) 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Днем 9 апреля на проспекте Гагарина вспыхнул большегрузный автомобиль КамАЗ. Очевидцы зафиксировали на камеры мобильных телефонов охваченный огромным огненным облаком грузовик и выложили кадры с места происшествия в соцсеть.
Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в ГУ МЧС по Нижегородской области, информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 12:18. На место происшествия незамедлительно прибыли две автоцистерны и девять человек личного состава. В 12:38 их силами пожар был ликвидирован на площади шесть квадратных метров.
Обгорела кабина КамАЗа. При пожаре никто не пострадал.
Напомним, в конце марта на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде загорелась маршрутка с 20 пассажирами.
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