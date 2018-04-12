В Туле закрыли ТЦ «Верона» из-за нарушения пожарной безопасности

По поручению Генеральной прокуратуры РФ после пожара в торговом центре в Кемерово , где погибли 64 человека, в Тульской области, как и по всей стране, проходят проверки торгово-развлекательных центров на предмет пожарной безопасности.

"Решением Центрального районного суда города Тулы от 12 апреля 2018 года исковое заявление прокурора Пролетарского района города Тулы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, … об обязании запретить деятельность по эксплуатации здания торгового центра удовлетворено", — сообщает ведомство.

Суд поясняет, что решение подлежит немедленному исполнению.

Как следует из постановления суда, торговому центру нужно устранить целый ряд замечаний. В частности, необходимо сделать ремонт электропроводки; оборудовать двери запасного эвакуационного выхода табло «выход» и знаками пожарной безопасности, обозначающими пути эвакуации. Помимо того, требуется разобрать склад горючих материалов в электрощитовой, расположенной в подвальном помещении, и ряд других замечаний, говорится в сообщении.