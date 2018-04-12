Ещё
В Туле закрыли ТЦ «Верона» из-за нарушения пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Туле закрыли ТЦ «Верона» из-за нарушения пожарной безопасности 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 12 апр — РИА Новости. Работа торгового центра «Верона» в Туле запрещена из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает управление судебного департамента в Тульской области.
По поручению Генеральной прокуратуры РФ после пожара в торговом центре в Кемерово, где погибли 64 человека, в Тульской области, как и по всей стране, проходят проверки торгово-развлекательных центров на предмет пожарной безопасности.
"Решением Центрального районного суда города Тулы от 12 апреля 2018 года исковое заявление прокурора Пролетарского района города Тулы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, … об обязании запретить деятельность по эксплуатации здания торгового центра удовлетворено", — сообщает ведомство.
Суд поясняет, что решение подлежит немедленному исполнению.
Как следует из постановления суда, торговому центру нужно устранить целый ряд замечаний. В частности, необходимо сделать ремонт электропроводки; оборудовать двери запасного эвакуационного выхода табло «выход» и знаками пожарной безопасности, обозначающими пути эвакуации. Помимо того, требуется разобрать склад горючих материалов в электрощитовой, расположенной в подвальном помещении, и ряд других замечаний, говорится в сообщении.
РИА Новости: последние новости
СК рассказал о причине аварии с перевозившим детей автобусом в Подмосковье Суд в Омске закрыл кинотеатр, работавший без разрешения на эксплуатацию Пострадавшего при пожаре в ТЦ "Персей" спасателя выписали из больницы
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву37
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии115
Суд фактически разрешил курить в самолетах190
Что Россия может сделать Западу380
Россия определилась с украинской трубой198
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение