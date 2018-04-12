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В Туле суд приостановил работу кинотеатра после проверки
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В Туле суд приостановил работу кинотеатра после проверки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Суд принял решение о приостановке работы кинотеатра «Октябрь» в Туле, где в ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает в четверг управление судебного департамента области.
Массовые проверки торгово-развлекательных центров начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"Советским районным судом Тулы рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Советского района… об обязании прекратить деятельность кинотеатра «Октябрь»… Решением Советского районного суда Тулы от 11 апреля 2018 года исковые требования удовлетворены", — говорится в сообщении.
Прокуратура выявила в работе кинотеатра нарушения законодательства о пожарной безопасности, которые «создают реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц». Суд решил закрыть кинотеатр до устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки. В частности, кинотеатру предстоит очистить эвакуационные пути, оборудовать выходы из зрительного зала, эвакуационный выход с подвального этажа, установить предусмотренную проектной документацией дверь эвакуационного выхода, противопожарные двери в коридорах и пожарные извещатели.
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