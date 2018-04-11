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Жители Миасса обеспокоены скоплением пожарных машин у ТРК «Слон»
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Жители Миасса обеспокоены скоплением пожарных машин у ТРК «Слон» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В социальных сетях, очевидцы рассказывают о том, что видели дым, но паники у посетителей нет.
«В торгово-развлекательном комплексе сегодня проходят пожарные учения. Подобные пройдут во многих ТРК по всей территории Челябинской области», — сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
Напомним, на прошлой неделе начальник главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко отчитался перед губернатором по вопросу пожарной безопасности ТРК Южного Уралаю. В общей сложности надзорные ведомства после трагедии в Кемерове проверили на Южном Урале 170 объектов, в том числе 46 торгово-развлекательных центров. Выявлено 1 766 нарушений требований пожарной безопасности, из них 980 — в 45 ТРЦ, среди которых значатся все 17 торгово-развлекательных комплексов и центров Челябинска. По словам Буренко, торгово-развлекательные комплексы должны проверяться органами государственного пожарного надзора раз в четыре года. Последний раз это было в 2015 году. Как оказалось, ситуация с нарушениями не изменилась, их количество почти такое же, как и прежде.
Глава региона потребовал от владельцев ТРК в кратчайшие сроки устранить все замечания. Проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности завершатся 11 апреля.
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