В Саратове жители домов на шести улицах останутся без воды до вечера

Как сообщили АиФ-Саратов коммунальщики, перерыв в подаче воды возможно из-за работ по подключению новых коммуникаций к действующим сетям.

Ограничение будет действовать с 7 до 23 часов. Питьевой ресурс отключат на улицах: Вольская на участке от Чернышевского до Белоглинской, Чернышевского на отрезке от 4-го Вакуровского проезда до Вольской, Шелковичная — от Чернышевского до Серова.

В зону ограничения также попадут: Ильинский проезд — от Чернышевского до Ильинской площади, улица 53-й Стрелковой дивизии, а также дом № 141 на Чернышевского, плюс, коммунальщики обезводят дома №№ 6, 7 на Вольской, дом № 7 на Ильинской площади, № 4 «а» на Шелковичной.