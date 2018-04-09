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В Саратове жители домов на шести улицах останутся без воды до вечера
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В Саратове жители домов на шести улицах останутся без воды до вечера 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Как сообщили АиФ-Саратов коммунальщики, перерыв в подаче воды возможно из-за работ по подключению новых коммуникаций к действующим сетям.
Ограничение будет действовать с 7 до 23 часов. Питьевой ресурс отключат на улицах: Вольская на участке от Чернышевского до Белоглинской, Чернышевского на отрезке от 4-го Вакуровского проезда до Вольской, Шелковичная — от Чернышевского до Серова.
В зону ограничения также попадут: Ильинский проезд — от Чернышевского до Ильинской площади, улица 53-й Стрелковой дивизии, а также дом № 141 на Чернышевского, плюс, коммунальщики обезводят дома №№ 6, 7 на Вольской, дом № 7 на Ильинской площади, № 4 «а» на Шелковичной.
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