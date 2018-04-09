Минстрой РФ призвал проверить торговые центры на соблюдение правил размещения детских игровых комнат 

Министерство строительства и ЖКХ направило в адрес субъектов РФ письма о необходимости проверить торговые центры на соблюдение правил размещения детских игровых комнат. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Михаил Мень.
«У нас в стране работает СНиП (строительные нормы и правила — прим. Агентства «Москва»), или как его сегодня называют свод правил 2009 г., который в 2012 г. был актуализирован, который четко гласит о том, что в торговых центрах детские комнаты должны размещаться не выше второго этажа и на расстоянии от выхода не далее чем 20 м. В связи с этим мы видим, что как раз правоприменение как раз соответствует этому своду правил и мы сегодня губернаторам отправили соответствующее письмо, для того чтобы были поставлены стройтельным надзорам задачи вместе с коллегами из региональных МЧС полностью провести проверки по соблюдению этого СНиПа, этого свода правил», — сказал М. Мень.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. В результате случившегося, по официальным данным, погибли 64 человека.