Минстрой РФ призвал проверить торговые центры на соблюдение правил размещения детских игровых комнат

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МЧС: Более 1 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в массовых местах Подмосковья с 28 марта

Троих пострадавших при пожаре в ТЦ на востоке Москвы спасателей перевели из реанимации в палату

Около 2 тыс. человек эвакуировали из ФИПС из-за сработавшей пожарной сигнализации