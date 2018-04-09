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В Кузбассе десять детей находятся в больнице после отравления в бассейне
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В Кузбассе десять детей находятся в больнице после отравления в бассейне 

РИА Новости 51 минуту назад
НОВОСИБИРСК, 9 апр — РИА Новости. Десять детей с легкой степенью отравления находятся в больнице после посещения бассейна в городе Мыски Кемеровской области, их здоровью ничего не угрожает, сообщает администрация Кузбасса.
Ранее представитель следственного управления СК РФ по региону сообщила РИА Новости о госпитализации с признаками отравления восьми детей из бассейна. Проводится проверка.
"На данный момент в Мысковской городской больнице под наблюдением врачей находятся 10 детей с легкой степенью отравления. По оценке медиков, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении обладминистрации.
По данным властей, в 16.37 (12.37 мск) понедельника посетители бассейна «Олимпиец» почувствовали едкий раздражающий запах. В этот момент в помещении находились 25 детей, тренер и медработник.
"Все дети были оперативно выведены из бассейна в теплое помещение, вызвана бригада скорой помощи. У детей были диагностированы раздражение слизистых, тошнота. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства случившегося", — добавили в администрации региона.
Сотрудники Следственного комитета РФ выехали на место для проведения доследственной проверки. Специалисты Роспотребнадзора взяли на исследование пробы воды и воздуха.
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