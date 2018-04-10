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СК возбудил дело из-за отравления детей в бассейне в Кузбассе
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СК возбудил дело из-за отравления детей в бассейне в Кузбассе 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после отравления десяти детей в бассейне «Олимпиец» в городе Мыски Кемеровской области, концентрация хлора в воздухе была токсичной, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее администрация Кузбасса сообщила о том, что десять детей с легкой степенью отравления находятся в больнице после посещения бассейна в городе Мыски.
"По факту отравления детей в бассейне возбуждено уголовное дело… Следователи проверили систему вентиляции и очистки воды. Установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде. Следователи изъяли техническую документацию, назначен ряд экспертиз.
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