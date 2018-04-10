Число детей, отравившихся хлором в кузбасском бассейне, выросло до 12

Ранее администрация Кузбасса сообщила, что 10 детей находятся в больнице с отравлением легкой степени после посещения бассейна «Олимпиец» в городе Мыски. По данным СК, концентрация хлора в воздухе была токсичной из-за того, что в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот.

"По оперативным данным, сейчас в общей сложности под стационарным наблюдением врачей находятся 12 детей — в детском и реанимационном отделениях Мысковской городской больницы по четыре ребенка, еще четыре ребенка направлены в городскую детскую клиническую больницу №7 Новокузнецка . По информации медиков, угрозы для жизни детей нет", — говорится в сообщении на официальном сайте горадминистрации.

Городские власти отметили, что для оказания помощи пострадавшим имеется все необходимое.

Работа бассейна «Олимпиец» приостановлена на три дня. После повторного анализа воды и воздуха Роспотребнадзор примет решение о его дальнейшей эксплуатации. Глава Мысков Дмитрий Иванов держит ситуацию под личным контролем.

В администрации Мысков уточнили, что вечером в понедельник в бассейне находились 25 детей, инструкторы по плаванию и медицинский работник. Внезапно все почувствовали резкий запах хлора. Дети были оперативно выведены в безопасное помещение, вызвана бригада скорой помощи.