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Число детей, отравившихся хлором в кузбасском бассейне, выросло до 12
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Число детей, отравившихся хлором в кузбасском бассейне, выросло до 12 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
НОВОСИБИРСК, 10 апр — РИА Новости. Количество госпитализированных после отравления хлором в бассейне города Мыски Кемеровской области детей увеличилось до 12, их жизням ничего не угрожает, сообщает во вторник администрация города.
Ранее администрация Кузбасса сообщила, что 10 детей находятся в больнице с отравлением легкой степени после посещения бассейна «Олимпиец» в городе Мыски. По данным СК, концентрация хлора в воздухе была токсичной из-за того, что в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот.
"По оперативным данным, сейчас в общей сложности под стационарным наблюдением врачей находятся 12 детей — в детском и реанимационном отделениях Мысковской городской больницы по четыре ребенка, еще четыре ребенка направлены в городскую детскую клиническую больницу №7 Новокузнецка. По информации медиков, угрозы для жизни детей нет", — говорится в сообщении на официальном сайте горадминистрации.
Городские власти отметили, что для оказания помощи пострадавшим имеется все необходимое.
Работа бассейна «Олимпиец» приостановлена на три дня. После повторного анализа воды и воздуха Роспотребнадзор примет решение о его дальнейшей эксплуатации. Глава Мысков Дмитрий Иванов держит ситуацию под личным контролем.
В администрации Мысков уточнили, что вечером в понедельник в бассейне находились 25 детей, инструкторы по плаванию и медицинский работник. Внезапно все почувствовали резкий запах хлора. Дети были оперативно выведены в безопасное помещение, вызвана бригада скорой помощи.
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