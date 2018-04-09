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В Орловской области начал гореть сухостой
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В Орловской области начал гореть сухостой 

РИА 57 25 минут назад
Фото: РИА 57
Приход сухой и тёплой погоды стал причиной возникновения в регионе загораний сухой травы, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
В минувшие выходные пожарные десять раз выезжали на тушение горящей травы. В минувшую субботу, 7 апреля, сотрудники ПСЧ № 2 на Московском шоссе Орла потушили возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Днём того же дня горело 200 кв.м травы в Орловском районе. К вечеру сухая растительность загорелась в поселке Красный Сабуровец.
В воскресение сотрудники МЧС также несколько раз выезжали по аналогичным вызовам. На перекрестке улиц Рощинской и Раздольной на площади 300 метров горела трава в ГСК «Москвич». В деревне Образцово Орловского района площадь возгорания составила 0,5 гектара. До вечера пожарные потушили ещё несколько возгораний.
В МЧС по Орловской области напомнили, что сжигание травы и мусора, как правило не проходят бесследно. Плодородному слою почвы наносится непоправимый ущерб и лоя восстановления требуется порядка 7 лет.
Кроме того, во время горения стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих своим содержанием природную среду.
При возникновении пожара необходимо позвонить по телефонам 01, с мобильного 112, 101 и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.
Сообщение В Орловской области начал гореть сухостой появились сначала на РИА 57.
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