В Орловской области начал гореть сухостой

Приход сухой и тёплой погоды стал причиной возникновения в регионе загораний сухой травы, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

В минувшие выходные пожарные десять раз выезжали на тушение горящей травы. В минувшую субботу, 7 апреля, сотрудники ПСЧ № 2 на Московском шоссе Орла потушили возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Днём того же дня горело 200 кв.м травы в Орловском районе. К вечеру сухая растительность загорелась в поселке Красный Сабуровец.

В воскресение сотрудники МЧС также несколько раз выезжали по аналогичным вызовам. На перекрестке улиц Рощинской и Раздольной на площади 300 метров горела трава в ГСК «Москвич». В деревне Образцово Орловского района площадь возгорания составила 0,5 гектара. До вечера пожарные потушили ещё несколько возгораний.

В МЧС по Орловской области напомнили, что сжигание травы и мусора, как правило не проходят бесследно. Плодородному слою почвы наносится непоправимый ущерб и лоя восстановления требуется порядка 7 лет.

Кроме того, во время горения стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих своим содержанием природную среду.

При возникновении пожара необходимо позвонить по телефонам 01, с мобильного 112, 101 и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.