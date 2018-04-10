Орловские пожарные за сутки 13 раз тушили сухостой

Орловской области за минувшие сутки сотрудники МЧС по Орловской области 34 раза выезжали на ликвидацию пожаров.

Большая часть возгораний пришлась на горение сухой травы и мусора, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Начало весны всегда приводит к росту выездов пожарных подразделений на тушение горящей сухой растительности.

Пожар может быть вызван окурком, брошенным в траву, детской шалостью и иногда намеренным поджогом. За минувшие сутки сотрудники МЧС 13 раз выезжали на тушение горящего сухостоя. Общая площадь возгорания составила более трех гектаров — от нескольких десятков квадратных метров до двух гектаров.

В МЧС обратились к жителям региона с просьбой соблюдать противопожарную безопасность. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по телефонам 01, 101 и сообщить о очаге возгорания и как туда добраться.