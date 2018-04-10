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Орловские пожарные за сутки 13 раз тушили сухостой
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Орловские пожарные за сутки 13 раз тушили сухостой 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области за минувшие сутки сотрудники МЧС по Орловской области 34 раза выезжали на ликвидацию пожаров.
Большая часть возгораний пришлась на горение сухой травы и мусора, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Начало весны всегда приводит к росту выездов пожарных подразделений на тушение горящей сухой растительности.
Пожар может быть вызван окурком, брошенным в траву, детской шалостью и иногда намеренным поджогом. За минувшие сутки сотрудники МЧС 13 раз выезжали на тушение горящего сухостоя. Общая площадь возгорания составила более трех гектаров — от нескольких десятков квадратных метров до двух гектаров.
В МЧС обратились к жителям региона с просьбой соблюдать противопожарную безопасность. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по телефонам 01, 101 и сообщить о очаге возгорания и как туда добраться.
Сообщение Орловские пожарные за сутки 13 раз тушили сухостой появились сначала на РИА 57.
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