В Орловской области за минувшие сутки сотрудники МЧС по Орловской области 34 раза выезжали на ликвидацию пожаров.
Большая часть возгораний пришлась на горение сухой травы и мусора, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Начало весны всегда приводит к росту выездов пожарных подразделений на тушение горящей сухой растительности.
Пожар может быть вызван окурком, брошенным в траву, детской шалостью и иногда намеренным поджогом. За минувшие сутки сотрудники МЧС 13 раз выезжали на тушение горящего сухостоя. Общая площадь возгорания составила более трех гектаров — от нескольких десятков квадратных метров до двух гектаров.
В МЧС обратились к жителям региона с просьбой соблюдать противопожарную безопасность. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по телефонам 01, 101 и сообщить о очаге возгорания и как туда добраться.
Сообщение Орловские пожарные за сутки 13 раз тушили сухостой появились сначала на РИА 57.