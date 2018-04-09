Мэр Уфы заявил о готовности закрыть некачественные торговые центры после пожара в Кемерове

На оперативном совещании в администрации Уфы 9 апреля были подведены предварительные итоги проверки безопасности торговых центров и развлекательных учреждений в городе, которые были инициированы после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»: в ходе совещания мэр Уфы Ирек Ялалов заявил о готовности закрывать торговые центры, в которых обнаружено «слишком много» нарушений. Об этом пишет издание mkset.ru.

«Нарушений обнаружено очень много. При этом их подавляющее число можно было исправить в считанные дни, не дожидаясь прихода проверяющих. Проверки продолжаются. К сожалению, был выявлены и такие нарушения, исправить которые невозможно, особенно это касается торговых центров, расположенных в приспособленных и переоборудованных зданиях промышленных предприятий. Например, это слишком узкие лестницы, которые затрудняют эвакуацию людей в случае ЧП. Важно также отрегулировать, чтобы детские объекты в ТРЦ были расположены не далее, чем на 200 метров от выхода. Если выяснится, что нарушений обнаружено слишком много и исправить их не получается, будем закрывать такие торговые центры. Рисковать здоровьем и жизнью людей ради коммерческой прибыли нельзя», — заявил глава города.