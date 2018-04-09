«Уберите костюмы от выхода»: в театре «У моста» проверили пожарную безопасность

По указанию генпрокуратуры по всей стране после кемеровского пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек, проверяют не только торговые центры, но и театры, кинотеатры, музеи, цирки и другие места с массовым пребыванием людей. Сегодня с проверкой пожарной безопасности сотрудники МЧС и прокуратуры нагрянули в пермский театр «У Моста».

У входа нас встретила исполнительный директор театра

В театре своя специфика: несколько залов, большие подсобные помещения, множество декораций и тканей. А в театре «У Моста» неподготовленному посетителю легко заблудиться — здесь множество узких лестниц и не менее узкие двери. Правда, в этих помещениях зрителей быть не должно — только сотрудники. Но иногда по ним водят экскурсии.

— Наш театр — это постройка дореволюционная. Даже точно не известен год, — рассказывает исполнительный директор театра «У Моста» Юлия Аверьянова. — У нас есть и современные пристрои, которые мы делали сами.

Всего в театре три зала и два фойе. Одновременно может работать два зала общей вместимостью 300 человек. Последняя пожарная проверка была здесь в 2012 году.

Первое же нарушение тут же исправили

В этот раз в первую же минуту нашлось нарушение — проблема с пожарным рукавом.

— В коридоре пожарный рукав в наличии, даже достаточно новый. Но в случае возникновения пожара он не выполнит свою функцию, поскольку он не прикручен к крану, — комментирует начальник отдела надзора МЧС Ленинского района Перми Петр Петров . — И достать его во время пожара будет проблематично — на это уйдет много времени.

Спустя несколько минут рукав был прикручен на место.

Эти насосы должны начать работать при возникновении пожара

В здании есть специальные насосы, которые при необходимости будут усиливать давление воды в рукавах. Они есть на каждом этаже. В остальных местах прикручены по правилам.

Персонал здесь знает, где огнетушители и как ими пользоваться

— А вы знаете, что делать в случае пожара? — поинтересовался Петров у вахтерши.

— Конечно, звоню 01 или по сотовому 101 или 112, говорю адрес театра, нажимаю кнопку пожарной сигнализации, помогаю эвакуировать людей, — рассказывает вахтерша. — И по возможности принимаю меры к тушению пожара. Ближайший огнетушитель находится в гардеробе.

Легким движением руки вход в театр превращается в эвакуационный выход

Внимание проверяющих привлек вход в главное фойе. Удобно ли будет людям эвакуироваться, когда на пути стоит металлодетектор?

— «Рамки» установлены как антитеррористические меры, — пояснила Юлия Аверьянова. — Перед входом они стоят только до начала спектакля, после их убирают.

С шириной дверного проема здесь все в порядке

Ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 1,2 метров. Здесь она даже чуть больше. А кнопка пожарной сигнализации находится прямо рядом с Железным троном из «Игры престолов».

Идем в главный зал. Здесь три выхода. Два для посетителей и один для актеров.

Один выход находится в конце зала, а еще один за сценой

Материалы должны быть негорючими

— Здесь вопрос возникает по отделочным материалам, которые применяются на путях эвакуации: ковролин, линолеум, — говорит пожарный. — Необходимо предоставить сертификаты, подтверждающие их безопасность.

Главное, не потерять равновесие на лестнице

Второй выход из главного зала ведет по узкому коридору на улицу. Здесь дверной проем всего 90 см. По словам пожарного, при такой ширине в зале могут находиться лишь 50 человек. При этом мест в зале — 180. Отчасти, выручает наличие других выходов, но лучше расширить этот.

В этот зал вмещаются около 180 человек

Висят указатели

На втором этаже находятся служебные помещения и два эвакуационных выхода. Здесь обычно бывает около двух десятков человек.

Так выглядит коридор в административной части театра

Сотрудник МЧС везде с рулеткой

Ширина коридора соответствует нормативу. Он высчитывается как разница между половиной дверного полотна и шириной самого коридора.

Швея сидит за противопожарной дверью

Проверили швейный цех, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы. Здесь стоят противопожарные двери, установлена сигнализация и есть огнетушитель. Аналогичное оборудование — в каждом кабинете. В женской гримерке огнетушитель оказался не на своем месте и без раструба. При необходимости он работать, конечно, будет, но без направляющей пена будет лететь во все стороны. Его надо заменить.

Огнетушитель хороший, только сломанный

Здесь пожарный рукав установлен по правилам

На втором этаже эвакуационный выход ведет на улицу, где по металлической лестнице уже можно спуститься вниз.

По правилам на путях эвакуации не должно быть никаких препятствий, а здесь расположены стойки с театральными костюмами.

В коридоре должно быть пусто

— Это необходимо убрать, коридор должен быть чистым, — указывает Петр Петров. — Нельзя допустить чтобы кто-то запнулся об эти вещи в случае пожара.

Сегодня проверка театра «У Моста» только началась. Значительная часть работы — исследование документов, разрешений, сертификатов.

На каждом этаже висит план эвакуации

— Сотрудники театра владеют информацией, как действовать в случае пожара. Было замечание по пожарному гидранту, но его быстро устранили, — рассказывает зампрокурора Ленинского района Дмитрий Свергузов. — Что касается негативных сторон: захламление путей эвакуации и несоответствие ширины путей эвакуации. В течение ближайших 20 дней будут проводиться дополнительные проверки и расчеты.

Повсеместные проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей начались после трагедии в Кемерово , которая произошла 25 марта. В торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Пермяки приняли трагедию близко к сердцу и вышли на памятную акцию к мемориалу погибшим в «Хромой лошади». Тот пожар унес более 150 жизней.

В конце марта начались проверки торговых центров. Одним из первых был ТРК «Семья». А в «Столице» пожарные провели полномасштабные учения.