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Администрация Уссурийска поможет организовать похороны погибшей при пожаре семьи
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Администрация Уссурийска поможет организовать похороны погибшей при пожаре семьи 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Администрация Уссурийска намерена взять на себя организацию похорон семьи, погибшей при пожаре 7 апреля по улице Артемовской. На городском погосте выделят места для захоронения семьи, помогут в оформлении документов и оплате ритуальных услуг.
Расходы на погребение погибших легли на плечи родственников: дочери-студентки и зятя, сообщает ИА UssurMedia. Администрация городского округа приняла решение помочь в организации похорон. «Мы не имеем морального права оставить один на один с бедой родственников, которые переживают страшную трагедию, — сказал глава Уссурийска Евгений Корж. — В эти дни мы соболезнуем им и постараемся сделать все возможное, чтобы помочь достойно проводить погибших в последний путь».
Деньги на погребение шестерых человек, погибших при пожаре, планируют выделить из благотворительного фонда. Кроме того администрация намерена провести ремонт в квартире, где произошел пожар.
Напомним, пожар произошел в субботу, 7 апреля. После ликвидации возгорания на месте происшествия обнаружили тела четырех женщин и ребенка. Еще один мужчина, выпрыгнувший с балкона, скончался в больнице.
По факту пожара возбуждено уголовное дело. Предполагается, что причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
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