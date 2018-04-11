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Московские спасатели в первый месяц весны спасли 63 человека
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Московские спасатели в первый месяц весны спасли 63 человека 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Пожарно-спасательная служба Департамента ГОЧС и ПБ подвела итоги деятельности в первом месяце весны.
В марте 2018 года пожарно-спасательные подразделения ГКУ «Пожарно-спасательный центр» осуществили 3099 выездов, из них на пожары и загорания — 1053 выезда и на происшествия — 2049, где на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий — 106 выездов. За прошедший месяц сотрудниками ГКУ «ПСЦ» спасено 28 человек.
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ «МГПСС») в марте этого года спасли из ледяной полыньи одного человека, не допустив гибели людей в зонах ответственности поисково-спасательных станций. Среднестатистические показатели оперативного реагирования на происшествия на водных объектах Москвы при спасении не превысили допустимых шести минут. Кроме того, специалистами МГПСС проведено пять поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ.
Экипажами санитарных вертолетов ГКУ «Московский авиационный центр» осуществлено 176 вылетов на происшествия и госпитализированы в медицинские учреждения столицы 34 человека.
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