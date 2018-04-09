Следком начал проверку по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара в городе Кирове

8 апреля около 4 часов по улице Молодой Гвардии в городе Кирове произошел пожар в двухэтажном кирпичном доме.

Очаг возгорания был на первом этаже второго подъезда. После тушения пожара обнаружено тело мужчины, предварительно жильца квартиры данного дома 1961 г.р.

«Тело находилось в стадии гнилостных изменений, термических ожогов не выявлено», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, а также пожаро-техническая, заключение которой укажет на причину возгорания. На данный момент рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе не исключатся факт поджога.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Фото — СУ СКР по Кировской области