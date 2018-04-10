В Хабаровском крае нашли 421 нарушение пожарной безопасности в ТЦ и кафе

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , при котором погибли 64 человека, в регионах РФ начались внеплановые проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

"По состоянию на 5 апреля проверено 122 таких объекта, в том числе 27 торгово-развлекательных центров. Выявлено 421 нарушение. Проверка продолжается", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные нарушения — неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, они загромождены или отделаны горючими материалами, аварийное освещение неисправно. Кроме того, персонал не знает инструкций о действиях в случае возникновения пожара.

"Для устранения нарушений прокурорами внесено 45 представлений, возбуждено 48 дел об административных правонарушениях. Меры реагирования находятся на рассмотрении", — сообщает прокуратура.