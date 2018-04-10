В Хабаровском крае нашли 400 нарушений пожарной безопасности в ТЦ 

Прокуратура Хабаровского края вместе с сотрудниками главка МЧС России по региону выявила свыше 400 нарушений противопожарного законодательства в ходе проверок объектов с массовым пребыванием людей, включая крупные торговые центры.
"Пока проверено 122 таких объекта, в том числе 27 торгово-развлекательных центров. Выявлено 421 нарушение", — сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Среди основных нарушений — неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и несоответствие их требованиям нормативных документов, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, которые отделаны горючими материалами, отсутствие знаков пожарной безопасности, неисправность аварийного освещения, загромождение эвакуационных выходов.
"Выяснилось, что у обслуживающего персонала нет средств индивидуальной защиты органов дыхания — так называемых самоспасателей, сотрудники не знают, как действовать в случае возникновения пожара", — уточнили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуроры внесли 45 представлений, возбуждено 48 дел об административных правонарушениях. Проверки соблюдения требований противопожарного законодательства продолжаются.