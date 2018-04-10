Ещё
В Хабаровском крае нашли 400 нарушений пожарной безопасности в ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровском крае нашли 400 нарушений пожарной безопасности в ТЦ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Хабаровского края вместе с сотрудниками главка МЧС России по региону выявила свыше 400 нарушений противопожарного законодательства в ходе проверок объектов с массовым пребыванием людей, включая крупные торговые центры.
"Пока проверено 122 таких объекта, в том числе 27 торгово-развлекательных центров. Выявлено 421 нарушение", — сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Среди основных нарушений — неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и несоответствие их требованиям нормативных документов, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, которые отделаны горючими материалами, отсутствие знаков пожарной безопасности, неисправность аварийного освещения, загромождение эвакуационных выходов.
"Выяснилось, что у обслуживающего персонала нет средств индивидуальной защиты органов дыхания — так называемых самоспасателей, сотрудники не знают, как действовать в случае возникновения пожара", — уточнили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуроры внесли 45 представлений, возбуждено 48 дел об административных правонарушениях. Проверки соблюдения требований противопожарного законодательства продолжаются.
Российская Газета: последние новости
В Сочи проверят все узаконенные через суд самострои Кто должен контролировать соблюдение противопожарных правил в домах На Камчатке в жилье инвалидов и многодетных поставят пожарные датчики
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14888
Рубль продолжил резкое падение373
МиГ-31 превратили в крылатую ракету66
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России61
Познер ответил на вопрос о совете Путину22
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение