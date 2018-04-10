Десятки нарушений найдены в торговых центрах Хабаровского края

Сегодня в Хабаровском крае подведены предварительные итоги проверок мест с массовым пребыванием людей, организованные прокуратурой МЧС после трагических событий в Кемерово . Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» помощник прокурора по связям со СМИ Валентина Глазова, состояние систем безопасности Дворцах культуры, торговых центрах, концертных залах оказалось не на высшем уровне.

— По состоянию на 5 апреля проверены 122 объекта, в том числе 27 торговых центров, — отметила Валентина Глазова. — Выявлено 421 нарушение требований пожарной безопасности. Среди особенно часто обнаруженных — неисправные системы автоматической пожарной сигнализации, средства оповещения и эвакуации граждан, отделка аварийных выходов горючими материалами и их захламление, сломанное аварийное освещение. Сотрудники прокуратуры установили, что у персонала зачастую нет индивидуальных средств защиты дыхания, так называемых самоспасателей, в некоторых учреждениях на неудовлетворительном уровне оценена подготовка работников к действиям при возникновении ЧП.

Проверки зданий с массовым посещением людей продолжаются, из-за большого объёма работы — а сотрудникам МЧС и прокуратуры предстоит проверить в Хабаровском крае более 400 объектов — сроки продлены до 12 апреля. Общий вывод о состоянии противопожарных систем в торговых центрах делать до окончания изучения картины в целом ещё рано, при этом Валентина Глазова заявила, что результаты обязательно будут обнародованы.