«Остановить огонь» вызвались волонтеры России 

Федеральную противопожарную кампанию «Останови, огонь!» в апреле организует Общество добровольных лесных пожарных. Продвижение кампании поддержали Агентство стратегических инициатив, Рослесхоз, Авиалесоохрана, МЧС, Гринпис России, ВДПО, Российское движение школьников, образовательные организации.
Работа добровольческих отрядов будет направлена на сокращение поджогов травы и случаев безответственного обращения с огнем. Напомним, 90% природных пожаров в России возникают по вине человека.
На официальном сайте «Авиалесоохрана» представлена обширная база данных по противопожарной пропаганде, направленной на профилактику природных пожаров. Также противопожарные видео— и аудиоматериалы появятся вскоре на телеканалах, в поездах РЖД и метро.