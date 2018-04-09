Саратовский подросток погиб, проводя тренировку на складе

Спортивная тренировка проходила в совершенно неприспособленном для этого месте: в здании заброшенных складов села Дергачевского района Саратовской области

Юноша ударил руками по несущим конструкциям ветхого здания, которое сразу же обвалилось. Парень оказался заживо погребен под рухнувшими обломками.

Напомним, вечером в субботу 7 апреля 2018 года 14-летний житель Дергачевского района пошел с двумя товарищами в одну из так называемых заброшек.

— В помещении старого зернового склада дети устроили импровизированный спортзал. Мальчик, отрабатывая спортивные навыки, стал наносить удары руками по кирпичной стене знания. В этот момент кирпичная кладка не выдержала и рухнула. А с ней обрушилась и железобетонная конструкция, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального СУ СКР

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. В настоящий момент Ершовским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится проверка по факту гибели 14-летнего мальчика.