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Саратовский подросток погиб, проводя тренировку на складе
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Саратовский подросток погиб, проводя тренировку на складе 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Спортивная тренировка проходила в совершенно неприспособленном для этого месте: в здании заброшенных складов села Дергачевского района Саратовской области.
Юноша ударил руками по несущим конструкциям ветхого здания, которое сразу же обвалилось. Парень оказался заживо погребен под рухнувшими обломками.
Напомним, вечером в субботу 7 апреля 2018 года 14-летний житель Дергачевского района пошел с двумя товарищами в одну из так называемых заброшек.
— В помещении старого зернового склада дети устроили импровизированный спортзал. Мальчик, отрабатывая спортивные навыки, стал наносить удары руками по  кирпичной стене знания. В этот момент кирпичная кладка не выдержала и рухнула. А с ней обрушилась и железобетонная конструкция, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального СУ СКР.
От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. В настоящий момент Ершовским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится проверка по факту гибели 14-летнего мальчика.
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