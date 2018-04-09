Полицейские и общественники проводят мероприятия по профилактике лесных пожаров в Артеме Приморского края

В Приморье действуют крупные лесные пожары. В связи со сложившейся ситуацией на всей территории Приморского края установлен особый противопожарный режим. Он обязывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, запрещено находиться в лесах, разводить огонь и сжигать мусор. Глава региона также подписал постановление о введении режима повышенной готовности в крае.

Как правило, причины пожаров — действия населения и неконтролируемые палы травы. С начала пожароопасного сезона специалисты правоохранительных и экстренных служб ежедневно координируют совместные действия по предупреждению пожаров и ликвидации очагов возгорания.

Сотрудники полиции разъясняют гражданам, что, находясь на отдыхе или на даче необходимо помнить, что огонь — страшная стихия, которую очень легко выпустить из-под контроля и очень сложно победить. Необходимо воздержаться от разведения костров, и в любом случае — не оставлять их непотушенными. Не следует бросать тлеющие окурки, необходимо следить за тем, чтобы в результате пребывания на природе не появлялись легковоспламеняющиеся отходы, а также помнить о том, что в солнечную погоду бутылки и осколки стекла фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы.

Сотрудники Госавтоинспекции и дружинники ежедневно выезжают на патрулирование, организуют профилактические рейды. Участковые уполномоченные полиции города Артема проводят беседы с гражданами на административных участках, разъясняя правила соблюдения особого противопожарного режима: необходимо принимать меры по очистке придомовых территорий от горючих отходов и мусора. Гражданам напоминают о том, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от причиненного ущерба, несут как административную, так и уголовную ответственность.