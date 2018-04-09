Полицейские и общественники проводят мероприятия по профилактике лесных пожаров в Артеме Приморского края 

В Приморье действуют крупные лесные пожары. В связи со сложившейся ситуацией на всей территории Приморского края установлен особый противопожарный режим. Он обязывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, запрещено находиться в лесах, разводить огонь и сжигать мусор. Глава региона также подписал постановление о введении режима повышенной готовности в крае.
Как правило, причины пожаров — действия населения и неконтролируемые палы травы. С начала пожароопасного сезона специалисты правоохранительных и экстренных служб ежедневно координируют совместные действия по предупреждению пожаров и ликвидации очагов возгорания.
Сотрудники полиции разъясняют гражданам, что, находясь на отдыхе или на даче необходимо помнить, что огонь — страшная стихия, которую очень легко выпустить из-под контроля и очень сложно победить. Необходимо воздержаться от разведения костров, и в любом случае — не оставлять их непотушенными. Не следует бросать тлеющие окурки, необходимо следить за тем, чтобы в результате пребывания на природе не появлялись легковоспламеняющиеся отходы, а также помнить о том, что в солнечную погоду бутылки и осколки стекла фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы.
Сотрудники Госавтоинспекции и дружинники ежедневно выезжают на патрулирование, организуют профилактические рейды. Участковые уполномоченные полиции города Артема проводят беседы с гражданами на административных участках, разъясняя правила соблюдения особого противопожарного режима: необходимо принимать меры по очистке придомовых территорий от горючих отходов и мусора. Гражданам напоминают о том, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от причиненного ущерба, несут как административную, так и уголовную ответственность.
Действия нарушителей, создающих угрозу пожарной безопасности, будут пресекаться согласно требованиям законодательства. Статьей Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности» предусмотрены штрафные санкции. Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей, либо в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем.