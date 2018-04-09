Из 120 арендаторов сгоревшего ТЦ в Кемерове почти 40 лишились имущества

КЕМЕРОВО , 9 апреля. / ТАСС /. Администрация города Кемерово установила 120 арендаторов-собственников имущества сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», из них 38 полностью потеряли свое имущество. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Администрацией города Кемерово установлены 120 арендаторов-собственников имущества, из них у 38 оно полностью утрачено", — сказали в пресс-службе. Как рассказала ТАСС председатель совета Кемеровского регионального отделения «Деловая Россия» Анжелика Круталевич, с предпринимателями прошла встреча, организаторами которой выступили общественные объединения.

"Один из первых вопросов, которые интересуют предпринимателей — это вопрос о сносе той части здания, которая сохранилась, и еще, конечно, требует экспертизы более детальной — та часть, которая находилась в стенах бывшего кондитерского комбината, она достаточно уцелела и, возможно, подлежит реконструкции. Второй вопрос — это просьба предпринимателей компенсировать что-то из регионального бюджета

Моя позиция такова — государство не должно гарантировать возмещение убытков предпринимателям из своего бюджета, мы, как общественная организация, можем сформировать определенный фонд либо найти другие пути помощи тем предпринимателям, которые, действительно, оказались в трудной ситуации", — пояснила она.

До конца недели планируется сформировать список бизнесменов, оказавшихся в критической ситуации — для кого работа в ТЦ была единственным источником дохода. Круталевич добавила, что также прорабатывается вопрос с банками по пересмотру графика платежей по кредитам, в том числе отсрочке и т.д. «Есть предприниматели, которые брали кредиты как физическое лицо, а тратил на развитие своего бизнеса — на пополнение оборотных средств, на закупку материалов, сырья, товаров», — добавила она.

По ее словам, работа с пострадавшим из-за пожара бизнесом переходит в конструктивное русло. «Наша задача — помочь им не отпустить руки и возобновить бизнес на другой площадке, сохранить рабочие места, которые у них были», — отметила она.

О пожаре

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали в результате пожара 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят семь человек, все они арестованы до 25 мая. Проводится экспертиза здания, на сайте администрации города проходит голосование — обсуждаются варианты того, что может появиться на площадке ТЦ, которая находится в частной собственности.