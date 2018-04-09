На Ставрополье временно закрыли 11 торговых центров

Работа 11 торговых центров в Ставропольском крае приостановлена из-за несоответствия правилам противопожарной безопасности. Их откроют только после устранения нарушений.

«В настоящее время приостановлена деятельность двух торговых центров в Ставрополе , четырех — в Пятигорске , трех — в Благодарном и двух — в Буденновске . Возбуждено 90 дел об административных правонарушениях. Проверочные мероприятия продолжаются», — сообщается на сайте губернатора края.

В частности, в Ставрополе временно закрыт крупнейший в городе торговый центр «Космос», документы о нарушениях переданы в суд. «Прошла оперативная внезапная проверка, нам выдано постановление, где отражены все замечания. Время на устранение дано до 12 апреля [на эту дату назначено заседание суда]. Надеемся, что уже в ближайшие дни пригласим комиссию для повторной проверки. Были вопросы по сигнализации, в каких-то магазинах не хватало датчиков [дыма], эту работу уже завершаем», — пояснили ТАСС в администрации ТЦ.

Сейчас в крае также проводятся проверки детских досуговых центров, спортивных сооружений и учреждений культуры. Всего проверено уже 448 объектов из запланированных 493 и обнаружено свыше 800 нарушений, в том числе захламленные легко воспламеняемыми материалами эвакуационные выходы, отсутствие систем автоматического пожаротушения и неработающие пожарные сигнализации.