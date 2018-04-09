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На Ставрополье временно закрыли 11 торговых центров
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На Ставрополье временно закрыли 11 торговых центров 

«Это Кавказ» 29 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Работа 11 торговых центров в Ставропольском крае приостановлена из-за несоответствия правилам противопожарной безопасности. Их откроют только после устранения нарушений.
«В настоящее время приостановлена деятельность двух торговых центров в Ставрополе, четырех — в Пятигорске, трех — в Благодарном и двух — в Буденновске. Возбуждено 90 дел об административных правонарушениях. Проверочные мероприятия продолжаются», — сообщается на сайте губернатора края.
В частности, в Ставрополе временно закрыт крупнейший в городе торговый центр «Космос», документы о нарушениях переданы в суд. «Прошла оперативная внезапная проверка, нам выдано постановление, где отражены все замечания. Время на устранение дано до 12 апреля [на эту дату назначено заседание суда]. Надеемся, что уже в ближайшие дни пригласим комиссию для повторной проверки. Были вопросы по сигнализации, в каких-то магазинах не хватало датчиков [дыма], эту работу уже завершаем», — пояснили ТАСС в администрации ТЦ.
Сейчас в крае также проводятся проверки детских досуговых центров, спортивных сооружений и учреждений культуры. Всего проверено уже 448 объектов из запланированных 493 и обнаружено свыше 800 нарушений, в том числе захламленные легко воспламеняемыми материалами эвакуационные выходы, отсутствие систем автоматического пожаротушения и неработающие пожарные сигнализации.
Масштабные проверки пожарной безопасности начались в торговых центрах во всех регионах России после трагедии в Кемерове 25 марта. Тогда жертвами пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 50 человек обратились за медицинской помощью.
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